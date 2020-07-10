網友分享罷捷連署畫面。

高雄市前市長韓國瑜遭罷免成功之後，有民眾發起罷免議員活動，其中時代力量議員黃捷等人都遭點名，且連署活動都在持續進行中。罷捷連署目前累積份數大約落在26,000份左右，而臉書上更有網友表示，他家附近的連署站一早就有年輕人來連署，罷免風氣仍旺！

網友指出，今天上午在鳳山保泰路和永豐路口擺的黃捷罷免連署攤位，一早就有年輕人來連署。這項消息讓許多網友相當高興，指出鳳山民眾對黃捷的不滿已經逐漸升溫，表示「罷免加油」、「一定要讓黃捷被罷免」、「非捷不投！」

(中時電子報)