食品與中藥混淆不清，不僅達不到療效，還可能延誤就醫

食品與藥物標示不清，四物飲非四物湯，一字之差卻可能危害健康。

中醫師公會全國聯合會與《康健雜誌》合作進行「中醫醫療認知與行為調查」發表，共回收1,112份有效網路問卷。結果發現，54%的人不知道四物湯與四物飲不一樣。

食品沒有療效

「差1個字差很多，」台灣中醫藥品質醫學會理事長張景堯在記者會中痛斥，台灣的食品與中藥界限模糊，民眾常常愈吃愈糟，或延誤就醫。譬如有位媽媽帶年輕女孩來看診，因為經期不正常，生理期滴滴答答不止，一問才發現女孩每天喝1瓶四物飲，連續喝了3個月。女孩說，因為電視廣告說每天一瓶會變美麗；一位27歲的女性跟醫師抱怨，連續喝了半年四物飲，「胸部沒有變大，但是腰圍變大了」，因為四物飲含糖分……錯把食品當藥物，張景堯形容為「新食安危機」，並在現場陳列傳統四物湯的中醫成份，一一列舉出四物湯與四物飲的不同。

圖／康健雜誌

四物湯濃稠、顏色深，由當歸、熟地、川芎、芍藥4種中藥材組成，可補血調經，是藥物，必須由醫師視個人狀況開立處方；四物飲是食品，是利用四物來調味，或者使用四物萃取物製成飲品，添加了冰糖、結蘭膠與檸檬酸等，屬於加工食品，適用食品法規，沒有治病效果，也不能宣稱宣傳療效。

也有人聽中醫師說要吃人參補氣，想說中藥房的人參太貴，最近大賣場的人參飲在促銷，想搬一箱回家喝。結果被朋友勸阻說，人參飲是食品，人參是藥品，完全不一樣。

吃錯了，擔誤病情

「把藥物當食品，傷身體；把食品當藥品吃，傷荷包。」張景堯說，食品不能含藥，因為民眾會長期服用，廠商遊走在藥物與食品間的模糊地帶，真的很令人擔憂。

中醫師全聯會理事長柯富揚認為，「查緝非法、違規誇大不實的產品，是政府的責任，」這些誤解都可能危害民眾健康，政府有監督之責，不但需要查緝非法食品，避免被商品名稱誤導；另外，也要加強民眾教育，建立正確用藥觀，治病養生先看醫師，避免延誤病情。

柯富揚認為，以現狀來看，相似名稱確實會造成混淆誤解，未來是否要進一步有所規範，需要政府拿出魄力執法，釐清食品與藥物差異，保障民眾健康。

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(中時電子報)