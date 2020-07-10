彰化鐵路醫院將轉型，打造一個世代共同成長與生活的空間「青髮共創、記憶交棒」計畫書，10日送文資審議，還待補件。（吳敏菁攝）

彰化鐵路醫院好不容易修復，各界企盼活化，歷經多次流標，所有權人台鐵職工福利委員會委外招標，業者提出打造一個世代共同成長與生活的空間「青髮共創、記憶交棒」計畫書，10日送文資審查，活化得到初步認可，為了確保保留更多公共性，還待補件，下次再審。

彰化鐵路醫院前身是「高賓閣」1937年創立，是當年文化沙龍，二次戰後台鐵局作為鐵路醫院，一度轉租婚紗與咖啡廳，後來閒置、荒敗，差點剷除作停車場，各界發起搶救，2011年公告縣定古蹟，2016年啟動修復，2019年9月竣工慶賀舉辦展覽，見證古蹟蛻變與重生，但活動結束，招商流標再流標，再度沉寂。

各界期盼早日活化，不要老圍起鐵欄，今年3月彰化縣大愛照顧服務勞動合作社得標，傳出要做日照中心，掀起爭議，業者一再修正計畫內容，以符合文化傳承的使命。

10日文化局召開文化資產審議委員會，業者提出「青髮共創、記憶交棒」計畫書，1樓作為文化交流場域，提供旅遊資訊、經營書店等，也打造銀髮族共煮共享的廚房，進行食物記憶的傳承交流。

2樓將向衛生局申請日照中心，並開辦銀髮族課程。課程設計融入古蹟文化資產的概念，勾起長者對彰化市城市演變的記憶。

讓古蹟活出新生命，才有傳承的意義！得標業者的計畫，審議委員認為傳遞文化部分必需再強化，為了促使早日活化，組成專人小組協助提報計畫，補件後下次再審議。

(中時 )