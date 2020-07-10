迎接後疫情時代，民眾更著重養生，趁著國旅補助及振興三倍券的熱潮，泡湯是療癒身心的好選擇，位於北投的日勝生加賀屋攜手大地酒店，邀請再生診所院長黃鼎殷與資深醫藥記者洪素卿，以醫學的角度來探討夏季泡湯有益健康的觀念，同時，北投溫泉博物館館長鍾兆佳也分享當地的人文歷史。

從醫超過20年的黃鼎殷認為「冬天泡湯暖身，夏季泡湯養生」，讓身體產生疾病的主因是「毒」與「寒」，現代人常有身體痠痛、不易流汗、手腳冰冷的症狀，經由泡湯讓全身冒汗、排出身體毒素，能讓免疫力增加30％。

日勝生加賀屋與大地酒店共同推出「仲夏享溫泉」住房優惠，即日起至9月底止，入住兩家飯店的2人房各1晚只要含稅價2萬3600元，房客可任選不同日期入住，平假日皆適用，價格包含住宿、早晚餐、SPA、享受白磺泉與青磺泉雙好湯，瞄準暑假親子旅遊，讓全家到北投就能愜意「偽出國」泡湯。

(中時 )