凱羿-KY（2939）10日公布6月營收未如預期回復以往，大衰68.42％，凱羿-KY指出，因前幾月銷售的防疫產品規格認知差異而產生與客戶貨款之爭議，產生銷貨折讓0.87億所致，累計上半年合併營收9.14億、較去年同期減少13.55％。

凱羿-KY同時在10日重大訊息說明，因認知第二季COVID-19爆發期間，接受歐洲客戶之KN95口罩訂單，惟因交貨之急迫性及口罩市場供應緊張，以致在交貨過程中，發生部分產品規格認知差異而產生與客戶貨款之爭議，雖緊急暫停後續訂單的生產，惟已造成本公司在應收帳款及預付貨款可能無法回收的風險及相關存貨的損失，凱羿強調，在事發之後陸續與供應商及客戶的協商未果，故針對預付貨款進行法律程序追討及應收帳款進行保險理賠程序；但基於穩健保守原則，預估上述情事將造成第二季財報之潛在影響數合計約新台幣2.1億元。

凱羿-KY表示，預計潛在影響2.1億元勢必衝擊第二季獲利表現，但需在8月才能確定。

凱羿-KY受中美貿易戰影響，2019全年營收22億元，年減28.19％，稅後純益2.36億元，年減53.32％，EPS5元，而今年首季儘管有二個月幾近因停工而零出貨，但EPS 0.8元仍守住獲利，5月營收明顯回溫已逾倍數成長，累計前五月營收衰退收斂為6.71％，原本預期防疫產品力道強有望挹注6月營收，但事與願違，6月因前幾月銷售的產品規格認知差異而產生與客戶貨款之爭議，產生銷貨折讓0.87億元，導致營收大減，累計前6月營收衰退幅度再擴大。

(工商 )