王瞳等人10日受藝人高欣欣邀請出席公益活動，獻出捐血「第一次」，坦言重視「儀式感」，前一晚特地吃好睡飽，還起了個大早吃早餐，猛喝水，就為了加快捐血速度。害怕打針的王瞳，一上捐血車後相當緊張，正當護理師將抽血針刺入時，王瞳還不小心叫出「唉」一聲，事後回想自己也吐槽「真的好糗」。她說有了這次捐血經驗，未來有空檔也會持續捐血。

長期為「台灣心義工團」努力的高欣欣，今天號召民視鳳凰藝人王瞳、胡鴻達、李又汝、孫綻、蔡承翰、郭雅茹等人一起共享盛舉。除了王瞳是首度捐血，新人演員蔡承翰及郭雅茹也是要獻出「第一次」，而胡鴻達則透露自己從年輕就開始捐血，捐血次數已高達77次，透露目標捐血100次，相當熱血。

胡鴻達今天特地帶來捐血中心送的襪子、腰包現場，近來他身形明顯變瘦，他透過168斷食法加上有氧運動，沒花錢上健身房，2個月就瘦了11公斤。雖今日他無法如願捐血，他現場號召民眾捐血。捐血成功的高欣欣說，很怕自己一度無法捐血，因為忙這個活動，早餐還來不及吃，還好捐血前吃了巧克力跟牛奶，才順利完成。

高欣欣（左）邀約王瞳（右）一同捐血做公益。（民視提供）

藝人熱心捐血做公益，前排左起為蔡承翰、高欣欣、王瞳、郭雅茹，後排左起為胡鴻達、孫綻、李又汝。（民視提供）

藝人胡鴻達（左起）、蔡承翰、高欣欣、王瞳、李又汝、郭雅茹、孫綻10日熱血捐血。（民視提供）

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