繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）受惠於高效能運算(HPC)、資料中心、AI等領域快速成長，帶動繪圖處理器(GPU)需求暴增，該公司股價也絲毫未受新冠肺炎疫情衝擊，讓該公司股價從年初以來大漲75%，市值更是在近日超過處理器巨頭英特爾(Intel)。從NVIDIA到AMD，這幾年無廠半導體廠商表現驚人，這使得英特爾遵循IDM營運模式備感壓力，主要是全球晶圓代工龍頭台積電先進製程有很大關係。

在NVIDIA超車英特爾之前，德州儀器(TI)、高通的市值都曾經超越過英特爾。

1987年，由張忠謀所創辦全球第一家專門進行晶圓代工生產的企業台積電，讓研發晶片的半導體廠商可以大幅降低成本，交由這些晶圓廠生產所需的晶片，使得1990年代NVIDIA、高通、博通（Broadcom）這些無廠（Fabless）半導體廠商開始崛起，讓整個科技產業技術升級到一個新的層次。也有廠商像是AMD，一開始走著IDM模式，但隨著趨勢發展，AMD將晶圓代工部門拆分成新公司格羅方德（GlobalFoundries，格芯），並在2014年起由執行長蘇姿丰帶領下，積極搶攻PC處理器與資料中心伺服器市場，甚至動搖英特爾多年來穩固如山的市場份額。

相較於英特爾這類的「垂直整合製造」（Integrated device manufacturer, IDM）半導體廠商，一手包辦IC設計、製造到銷售端一手包辦，所需的資本非常龐大，但也具有巨大優勢與其他對手競爭。此外，三星電子本身也有設計行動處理器的部門，也有晶圓廠生產自家產品所需晶片，但三星也有接受蘋果、高通等客戶的晶片生產需求。

然而，英特爾近年來先進製程發展停滯，今年推出產品仍停留在10奈米製程，加上2018年處理器生產產能不足，導致全球PC處理器大缺貨，甚至在產能問題上也遭到蘋果抱怨。蘋果在2019年4月與高通達成專利權和解後，英特爾就宣布放棄5G數據機研發，蘋果在今年的開發者大會(WWDC 2020)上更是宣布，將逐步淘汰Mac系列產品所搭載英特爾X86架構處理器，並由自家研發採用ARM架構的處理器，這款處理器委由台積電5奈米製程，預計在2021年開始量產。

近年來台機電積極搶攻無廠半導體廠商訂單，依照客戶客製化需求生產晶片，像是NVIDIA在5月發表新一代GPU Nvidia A100，這款基於Ampere 架構的晶片將用於AI資料處理需求，採用單一平台取代英特爾的Turing、Volta 架構，將有效降低資料中心整體成本。該款GPU的AI 訓練效能，能較前一代產品增加20倍，並採用台積電7 奈米製程，排除先前由三星獨得訂單的傳聞。

美國PC處理器大廠AMD去年7月推出Ryzen 3000 處理器，獲得市場熱烈迴響，甚至創下在2019年白牌市場一度市場份額接近一半的傲人成績，該款處理器採用Zen 2 架構，並委由台積電7奈米製程，AMD日前公布簡報雖顯示，Zen 3 處理器依然會採用7 奈米製程，要全面轉至5奈米製程恐怕要等到2022年，但預料還是會由台積電獲得訂單。至於AMD的2022 年將到來RDNA 3 架構 GPU，預計也是委由台積電先進製程。

回到營收表現，這代表該廠商營運實力，英特爾長達25年穩坐半導體營收龍頭，雖在2017 年三星依靠記憶體市場拿下第一，但英特爾在2019年再度拿回龍頭寶座。據市調機構IC Insights 數據顯示，2020年Q1英特爾仍高居第一，但純晶圓代工廠台積電也排在第三，在客戶瘋搶產能之下，營收是否會繼續成長也值得期待。

(中時電子報)