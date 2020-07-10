今日起日職開放觀眾入場，歐力士隊主場對上火腿隊的比賽，吸引4000名觀眾入場，此戰火腿隊領先大半場，結果在9局下半遭歐力士洋炮羅德里格斯（Aderlin Rodriguez）敲出再見3分炮逆轉勝，而王柏融此戰僅代打上陣，結果仍沒敲安打，目前打擊率直直落，僅剩1成05。

火腿隊今日由有原航平先發，他主投7局僅被敲2支安打，送出7次三振，對上歐力士壓制力十足，火腿則在2局上半靠安打攻下首分後，6局上半又靠洋炮比拉努耶瓦（Christian Villanueva）敲出轉隊火腿後的首發全壘打，再添2分，以3比1領先至9局上半。

沒想到9局下半風雲變色，火腿推出守護神秋吉亮關門，結果在2人出局後，先連送2人保送，面對羅德里格斯挨一發左外野3分全壘打，歐力士隊在首場開放觀眾的比賽上演戲劇化的逆轉勝，有原航平原本快到手的本季首勝也輸掉。

而台將王柏融已連12場比賽沒先發，8局上半上場代打，面對150公里直球敲成左外野飛球被接殺，賽後打擊率從0.111掉到0.105，本季19打數僅有2支安打，狀況仍不理想。而被視為競爭者的清宮幸太郎則是擔任先發第六棒，他近日打擊狀況也不佳，此戰3打數無安打，打擊率跌到0.094。

(中時 )