近期話題不斷的振興三倍券搭配國旅補助，讓不少民眾興起前往知名飯店享用豐盛美食的欲望。知名業者神旺大飯店將於7月15日起至8月底，推出第一波三倍券優惠，全館各餐廳和人氣烘焙坊同步推出「FUN三倍」活動，不需一次用完所有額度，持任一面額之三倍券至館內消費，可使用現金或信用卡支付，讓付費使用的自由度提升，對於即將歡度父親節、七夕情人節的民眾也是一大福音。

位於神旺大飯店一樓的「伯品廊」歐法料理餐廳，除提供精緻套餐，另有午間及下午茶Semi Buffet，自助式綠園沙拉吧搭配主廚特製牛排或義大利麵，享用多元精緻的餐點，於活動期間使用三倍券搭配現金或信用卡，可以優惠價1500元兌換價值1936元的Semi-buffet午餐2客、主廚推薦價值1760元的晚間套餐2客，或價值1716元的Semi-buffet午茶3客，十分划算。

以潮州佳餚與港式點心馳名的「潮品集」即日起推出道地打冷攤及潮州懷舊經典桌席，菜式包含：潮州凍花蟹、潮州滷水鵝等多樣潮洲經典名菜，每桌10人，優惠價2萬1800元起，活動期間於小吃區或包廂用餐以現金或信用卡搭配三倍券結帳，每滿1000元可折抵1200元（單筆同桌最高限用三千元三倍券），另贈百元抵用券一張。

喜愛日式料理的饕客，「澄江日本料理」是不可錯過的美食，使用三倍券搭配現金或信用卡，即可以1000元的優惠價兌換原價1518元的精緻小懷石套餐，相當於66折優惠；而CP值超高的「澄江鍋物Shabu」以三倍券優惠價，兩客僅需1400元（原價1716元）。

每日人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」幫含忠孝本店及館外承德1號分店皆推出三倍券折抵活動：200元面額實體三倍券，可抵用220元商品， 500元面額實體三倍券，可抵用550元的商品，無論慶祝蛋糕、烘焙麵包、手工餅乾，凡「普諾麵包坊」店內自製商品（壽司蛋糕系列商品與寄賣商品不適用），皆可折抵。

(中時 )