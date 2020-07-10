由陸軍官校、嘉義大學、嘉義市天文協會及嘉義縣南新國小等單位舉辦的科技部創意實作科學營，10日在南新國小登場。（南新國小提供）

由陸軍官校、嘉義大學、嘉義市天文協會及嘉義縣南新國小等單位舉辦的科技部創意實作科學營，10日在南新國小登場。（南新國小提供）

由陸軍官校、嘉義大學、嘉義市天文協會及嘉義縣南新國小等單位舉辦的科技部創意實作科學營，10日在南新國小登場，今年活動闖關首次由學校老師擔任關主，還有應屆畢業生一起來協助，每道關卡都有一項物理原理，讓4年級學生透過簡易、有趣的小遊戲，了解物理科學的奧祕。

校長莊政道表示，南新去年8月與中華民國物理教育推廣聯盟，簽署學術合作與交流協定書，促成每年在學校的創意科學FUN一夏科學營，這次活動集結各方資源，喚起學生及家長的重視，也讓科技部科普計畫在偏鄉扎根。

計畫主持人洪偉清教授表示，今年科學闖關活動共12道關卡，以15分鐘闖一關的方式，讓每個人體驗各種創意科學，這種不斷的實作與競賽，有效引導學童主動觀察物體運動的行為，並探究背後原理整個活動才有科學啟發與探究實作的意義，。

學生姚家順與洪偉清今日PK迴力鏢時，洪偉清的卻飛不回來，原來迴力鏢出去的方向相反，微小的差異，竟然造成截然不同的結果，他直呼「好神奇！」莊政道也補充，活動可讓學生學習更多科普原理，也使老師尋找科學探究樂趣，以活化教學課程。

(中時 )