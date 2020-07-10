蔡姓男子涉嫌以社群帳號「松山西口前」，偽造女警裸露購買情趣用品的照片，新北市刑警大隊科偵隊展開追查，於今（10日）將蔡嫌查緝到案，警訊後依妨害風化及侮辱公署罪嫌移送地檢署偵辦。

蔡嫌坦承，在網路社群上傳色情猥褻圖文，是為吸引社群粉絲頁的點閱率而編造誇張情節，實際上並無該女警參與情事。且對於圖片上的警察服務證疑為移花接木合成照片。

新北市刑大呼籲，「凡走過必留下痕跡」，網際網路係提供民眾享有言論自由之管道，惟發文時應注意勿逾越法令，以免觸法。

(中時 )