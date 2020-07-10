大陸寶鋼全面調漲8月內銷價 中鋼9月可望跟進 20:212020/07/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼10日晚公佈8月份內銷盤價，全面調漲各項鋼品價格，包括熱軋、普冷、熱浸鍍鋅、電鍍鋅、厚板、非方向性中低牌號電磁鋼片產品價格，每公噸均調漲100元人民幣，至於中高規格的電磁鋼片則每公噸調漲200～300元人民幣。 對於寶鋼進項漲價舉動，業界咸認為，顯示大陸疫情控制得當，加上企業加速復工，需求轉強，帶動寶鋼再度調漲價格。市場預期，在寶鋼漲價激勵下，中鋼將於本月下旬開出的9月份內銷盤價，可望跟進調漲價格。 (工商 ) #中鋼 #調漲 #寶鋼 #大陸寶鋼 #內銷盤價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 股王爆利空險跌停！短線專家這樣看 - 財經 散戶崩潰！史上最狂妖股搶不到 他驚喊恐怖價位 - 財經 無廠晶片商大勝利！英特爾不斷被超車 台積電超強招曝光 - 財經 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 真要自主研發！ 大陸中科院發表5奈米光刻技術 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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