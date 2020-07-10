大陸寶鋼10日晚公佈8月份內銷盤價，全面調漲各項鋼品價格，包括熱軋、普冷、熱浸鍍鋅、電鍍鋅、厚板、非方向性中低牌號電磁鋼片產品價格，每公噸均調漲100元人民幣，至於中高規格的電磁鋼片則每公噸調漲200～300元人民幣。

對於寶鋼進項漲價舉動，業界咸認為，顯示大陸疫情控制得當，加上企業加速復工，需求轉強，帶動寶鋼再度調漲價格。市場預期，在寶鋼漲價激勵下，中鋼將於本月下旬開出的9月份內銷盤價，可望跟進調漲價格。

(工商 )