日本首相安倍晉三與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在9日舉行進行線上虛擬視訊會議時，肯定台灣參與世界衛生大會（WHA）的重要性；外交部指出，日本安倍首相已多次公開力挺台灣參與WHA，而此次更是澳洲總理首度表達支持我方推案，極具意義，這些自由世界國家領袖公開支持台灣，可望未來能影響更多國家表態支持我國參與國際組織。

外交部發言人歐江安也指出，美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）9日也華府外籍記者俱樂部的媒體簡報會上重申，美方努力嘗試要讓台灣能以觀察員身分參與WHA。

歐江安說，我國對於澳洲總理莫里森、日本安倍首相以及美國國務卿龐培歐對台灣展現的有力支持表達誠摯感謝。她表示，這些理念相近國家高層近日接連公開表態支持我案，對其他國家具有示範作用，外交部期待未來有更多國家勇於公開表態支持台灣參與國際組織。

外交部強調，政府相關部會及駐外各館處推動參與世界衛生組織（WHO）及WHA，是全年不間斷的工作，動能也持續累積。今年由於新冠肺炎疫情在全球肆虐，更加凸顯我們爭取完整參與WHO相關會議及機制的必要性及急迫性；外交部將會持續整合國際的友我能量，積極爭取以觀察員身分出席本年WHA的復會，我方期待能完整參與WHO的會議、機制及活動，以捍衛台灣2,300萬人民的健康人權，並對國際醫衛及防疫合作做出更多貢獻。

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(中時電子報)