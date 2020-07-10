響應振興三倍券與安心旅遊補助，大倉久和大飯店即日起至8月底止推出住房優惠，「超值雙人住房專案」菁英客房4200元起，含歐風館自助早餐兩客；「樂饗2＋1住房專案」至多兩大兩小入住6000元起，贈送免費加床、額外兩客兒童自助早餐，再送總價2000元館內餐飲及The Nine烘焙坊抵用券。大倉久和表示，住房優惠專案自7月初推出，銷售成績頗亮眼，甚至婚宴會館的業績都有顯著提升。

大倉久和推出「樂饗2＋1住房專案」，每晚最低價6000元起，優惠價已含稅金、服務費及歐風館自助早餐兩客，不分平假日，加贈The Nine烘焙坊500元抵用券，與1500元館內餐飲抵用券可於山里日本料理、桃花林中華料理、歐風館自助餐廳使用，以用餐原價總金額計算折抵，有效期限至8月底止，無論是雙人都會輕旅行，或是闔家出遊度假，都十分超值。

除有不同房型價格可供選擇，更有三重優惠任意搭配併用：第一重，適用安心旅遊補助每房1000元；第二重，凡使用振興三倍券實體券3000元以上，大倉久和加碼每晚再折200元；第三重，為感恩醫護人員辛勞，凡出示相關從業證明可再享88折，只要全數優惠併用，每人、每晚千元有找。

(中時 )