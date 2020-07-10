南投高商進修部學生簡鈺蓁，參加四技二專技優甄審，如願錄取國立勤益科技大學應用英語系日間部，可喜可賀。簡鈺蓁體恤父親經營日月潭單車租賃工作，選擇就讀國立南投高商進修部，並利用白天於台灣銀行工讀，減輕家中經濟負擔。

南投高商進修部主任陳榮彬表示，簡鈺蓁個性沉穩、有堅定的理想且能靜能動，除了取得電腦軟體應用乙、丙級外，也通過門市服務丙級合格檢定；平時熱愛文學，且自主勤學英文的簡鈺蓁，在進修部多位老師鼓勵下，有多篇新詩與短文作品發表於《南投青年》，她未來想從事外語及商業領域工作，正積極準備多益英文檢定。

簡鈺蓁說，南投高商進修部的老師們都非常關心學生，也很認真引導同學們看到自己的優勢強項，讓她懂得運用正向、樂觀的態度面對各項挑戰；未來她希望在外語領域繼續深造，期許將來有機會出國歷練、拓展國際視野；她也提醒剛畢業的國中生們，如果對商業或資訊有興趣，又想減輕家中經濟負擔，選擇南投高商進修部就是最好的決定！

(中時 )