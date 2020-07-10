氣象局表示，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，全台持續高溫，其中台北10日中午出現38.6度的高溫，讓用電量寫下歷史用電第八高記錄。

台電表示，周五最高用電量於下午1點45分，尖峰用電達到3,683.0萬瓩，是今年以來用電量第4高，也是歷史7月用電第5高，更是歷年用電排名第八高。

在這樣的情況下供電狀況，台電指出，周五備轉容量約437.9萬瓩，備轉容量率11.89％，供電燈號亮出「供電穩定」的綠燈。

今年用電量排名及歷年用電量排名：

2020年用電量排名：（截至7/10）一、6/24 3,716.9萬瓩；二、7/8 3,710.6萬瓩；三、6/23 3,684.7萬瓩；四、7/10 3,683.0萬瓩（今天）；五、7/9 3,668.6萬瓩

台電統計歷年7月用電量排名前10高：（截至2020/7/10）一、2019/7/17 3,738.3萬瓩；二、2020/7/8 3,710.6 萬瓩；三、2019/7/16 3,692.6萬瓩；四、2018/7/31 3,690.6萬瓩；五、2020/7/10 3,683.0萬瓩 （今天）

歷年用電量排名前10高：（截至2020/7/10）一、2019/7/17 3,738.3萬瓩；二、2018/8/01 3,735.1萬瓩；三、2020/6/24 3,716.9萬瓩；四、2020/7/8 3,710.6萬瓩；五、2019/7/16 3,692.6萬瓩；六、2018/7/31 3,690.6萬瓩；七、2020/6/23 3,684.7萬瓩；八、2020/7/10 3,683.0萬瓩（今天）；九、2019/7/31 3,680.7萬瓩；十、2018/5/30 3,677.1萬瓩

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