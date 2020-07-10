大陸中國科學院新型5奈米光刻技術上取得了突破，業內人士認為這可能為大陸自主研發的先進光刻機的研究奠定基礎，但大陸在這一領域仍然很落後。

但是他們強調說，由於仍然存在技術壁壘，大陸離量產這種晶片製造機「仍遙遙無期」。缺乏足夠的資金也給將理論發現轉化為生產能力帶來了障礙。

據中國科學院蘇州奈米技術與奈米仿生研究所（Sinano）以及國家奈米科學技術中心週四宣布，他們在超高精度雷射光刻技術上取得了重要進展。

這項新技術打破了雷射直接寫入的傳統限制，使其能夠進行奈米級處理。大陸團隊開發了一種新型三層堆疊薄膜結構超高精度處理基於新型的三層膜結構。採用雙激光束交疊技術，通過精確控制能量密度及步長，實現了5奈米的特徵線寬。值得注意的是，這是與ASML的EUV極紫外光刻技術完全不同的技術路線。

除了高精度外，該技術還展示了量產的潛力。雷射直寫技術可以每小時生產多達500,000個特殊的奈米電極。

該研究結果發表在《奈米快報》上，這是由美國化學學會出版的經同行評審的科學月刊。該論文指出，新的奈米處理技術可以廣泛應用於半導體、光子芯片和微機電系統等領域。

北京資深行業分析師向立剛週四對《環球時報》表示，這項新技術將使大陸研究人員具備該理論，從而可以嘗試製造國產光刻機。「但是，大陸要縮小與西方先進供應商之間的差距，尤其是ASML，將花費數年的時間。」

(中時電子報)