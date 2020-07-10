前總統陳水扁今在臉書表示，他認為，政府與其發放「三倍券」，不如表達「三杯歉」，舉杯三致歉！

陳水扁指出，一個簡單算數，台灣2360萬國人，每人發放2000元，「不排富、拿現金、匯入戶頭」，也不過472億元。比起戰士授田證、消費券動輒800億元，只能說是政府疫情紓困方案的小確辛。阿扁認為與其發放「三倍券」，不如表達「三杯歉」，舉杯三致歉！

他說，第一杯致歉：政府不應跟國民計較小確辛！第二杯致歉：政府不應化簡為繁造成困擾！

第三杯致歉：政府不應發這麼少又這麼慢！

(中時 )