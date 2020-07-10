陳水扁批紓困方案：發三倍券不如三杯歉 20:312020/07/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 扁：發三倍券不如三杯歉。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁今在臉書表示，他認為，政府與其發放「三倍券」，不如表達「三杯歉」，舉杯三致歉！ 陳水扁指出，一個簡單算數，台灣2360萬國人，每人發放2000元，「不排富、拿現金、匯入戶頭」，也不過472億元。比起戰士授田證、消費券動輒800億元，只能說是政府疫情紓困方案的小確辛。阿扁認為與其發放「三倍券」，不如表達「三杯歉」，舉杯三致歉！ 他說，第一杯致歉：政府不應跟國民計較小確辛！第二杯致歉：政府不應化簡為繁造成困擾！ 第三杯致歉：政府不應發這麼少又這麼慢！ (中時 ) #致歉 #政府 #三倍券 #陳水扁 #戰士 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄「天坑」回來了？這一幕讓上千人驚呆！市府回應... - 政治 「罷免王浩宇」首日募款金額出爐！陳學聖驚喊8字 - 新聞 罷韓後 謝龍介爆高雄運將驚吐這一句 - 政治 香港襲警男子逃亡最後目的地曝光 竟是台灣 - 政治 高雄罷捷風向變了？鳳山清捷隊：一大早就有年輕人來簽連署 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。