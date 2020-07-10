前總統馬英九日前批國安五法跟港版的國安法相比不遑多讓。甚至馬英九被發現戴墨鏡，原來是去動了眼袋手術。資深媒體人鄭佩芬認為，如果馬英九真的當選黨主席，2024以他的年齢，搞不好真的會去選總統。

鄭佩芬在政論節目《台灣最前線》透露，馬英九自戀，而且他喜歡在公開場合亮相，因為很多人會覺得這個帥哥，尤其是他到婦女團體，有些人沒看過那個陣仗，那些婦女看到他是恨不得吞下去，她曾親眼目睹，那些婦女看到馬英九就前去擁抱，當年的媒體記者也是這樣。如今他會去割眼袋，是因為他自戀，他也認為自己很漂亮，很多人雖不服氣，但他的外型真的長得不錯。

鄭佩芬認為，馬英九批國安五法，又去割眼袋，他很可能回去選國民黨主席，而國民黨的黨主席通常就是未來的總統候選人，所以不用懷疑，如果他真的當選黨主席，2024年以他的年齢，他搞不好真的會去選總統，因為美國民主黨總統參選人拜登也77歲了、美國總統川普也70好幾，而那個年輕人最支持的桑德斯也78歲。所以不要認為馬英九沒有那樣的野心，否則不會在這種年齢還去割眼袋。

(中時電子報)