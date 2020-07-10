吳翌瑄（左）與導師楊燿禎。（南投高商提供／廖志晃南投傳真）

大學四技二專甄選入學放榜，國立南投高商張梃緯以優異成績登榜國立台灣科技大學，再創南投高商佳績；吳翌瑄則是錄取國立雲林科技大學財務金融系。

張梃緯說，高一時，懷著後悔國中時不認真讀書，又要面對新環境挑戰的心情，在南投高商老師們的耐心教導下，漸漸明白讀書其實並不困難，作業自己做、上課認真聽課，所以在校成績一直遙遙領先。

導師林宜瑩表示，張梃緯是個自律的孩子，雖然三年級時升學壓力日增，幸好一、二年級所奠定的基礎，讓他在面對升學準備時，不會因為課業的加重而影響讀書計畫，順利拿下統測成績625.5的高分，並獲得評審教授認可，甄選錄取第一志願台科大。

吳翌瑄擔任學校學生會會長，具備活動企畫及溝通協調能力，從以前就對自己期許不需要一飛沖天，但一定要一次比一次進步，今天的自己要比昨天更努力，相信一分耕耘，一分收穫，努力得來的果實會特別甜美，這一年就是靠著這些信念堅持下來。

南投高商校長何景標表示，南投投商教學團隊用心教導學生，並落實生涯輔導，這幾年不論升學、檢定成績都有傑出表現，未來，相信學子們也能夠將學校所學繼續發揚光大，創造自己美好的未來。

(中時 )