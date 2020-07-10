買房最怕買到出過事情的房子，尤其凶宅更是避之唯恐不及，但這棟位於大陸杭州凶宅，發生過人倫悲劇，卻引起許多年輕人興趣，且價格並沒有因為是凶宅而降低許多，93坪售價220萬人民幣（約台幣927萬），與附近二手屋價格差不多，房仲則認為再降20%會更有吸引力。

2016年1月21日凌晨，該社區傳出一名女子大喊「救命」，鄰居來不及反應，這名女子就被丈夫拿刀刺死，接著丈夫從住家11樓跳下身亡，兩人16歲的女兒目睹兇案發生，警方到場時她嚇到說不出話，事後女兒表示，當時聽到媽媽喊救命就馬上報警，沒想到幾分鐘之後，悲劇就發生了。

這間凶宅採光佳設計寬敞(圖片取自/微博)

命案發生後，女兒將房子交給銀行處理，搬到四川與爺爺生活。這間房子有兩房、採光佳，廁所與廚房寬敞，同條件的房子，若是二手至少200萬人民幣起跳，銀行以154.14萬（約台幣650萬）起標，但根據合約，購買此房需要支付41.7萬元（約台幣176萬）給銀行，以凶宅來說並不算「便宜」。

令人意外的是這間凶宅買氣相當高，許多年輕人預約看房，因為他們認為，凶宅並不影響房屋實際使用，更多情況是，「買與不買」取決購買者心理感受，又叫「心理瑕疵」，且人總有一死，「任何房子都有可能出現死亡」。

(中時電子報)