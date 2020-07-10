王莫昀／台北報導

搶食後山會議、餐飲商機，台開新天堂樂園打造多功能宴會廳攜手花蓮洄瀾灣糖朝餐廳進軍大型會議及宴會市場。台開表示，上半年遇上新冠肺炎疫情，大型會議、婚宴活動多半取消、延期或縮小規模舉行，影響所有經濟活動發展，如今隨著疫情漸漸舒緩，蘇花改通車，各項活動解封及婚宴如雨後春筍般大量湧現，新天堂樂園大型宴會、會議廳也如即時雨般擴大營業。

新天堂樂園全新打造的多功能宴會廳，挑高8米無樑柱，獨立環境設計，場域同時可容納1,000人，採用IMAX影廳規模技術，克服了場域聲音迴向問題，搭配全舞台大型LED電視牆面(3120 X 936 px)，比照影廳高規格硬體建置，再加上演唱會等級互動式燈光設備，突破了一般宴會廳既有規格，更提升空間使用效能，不在侷限宴會、會議使用，未來將結合娛樂、文化、運動、藝文表演等，開啟花蓮全新視野及場域選擇。

宴會餐點將由花蓮洄瀾灣糖朝餐廳操刀執行，台開舉例指出，如端出已具口碑的「宮廷片皮鴨宴」，主打花蓮在地食材結合粵式料理，創造出專屬於花蓮在地風味饗宴，利用花蓮得天獨厚地利位置，採用好山好水養殖玉里櫻桃鴨及花蓮在地小農種植蔬果，亦即把每一道料理緊密結合在地食材並提供給最好服務。

7月4日花蓮縣衛生局感恩餐會首次開放使用，花蓮縣衛生局官員表示沒有看到花蓮有這麼大空間的多功能宴會廳，現場硬體設備也是最高規模，真好！衛生局同仁也對糖朝餐點非常滿意，表示能在這多功能宴會廳用餐真是一大享受。

(中時 )