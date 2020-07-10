又到了應屆畢業生求職的季節，不少企業也趁機大舉徵才，一家公司在人力網站上徵求行政助理人員，唯一一個條件只有「五個字」，網友一看都笑翻秒懂，直呼「應該是老闆氣到快中風」、「看來前幾任都是雷包」。

女網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張徵才截圖，透過截圖可以看到，某間公司徵求行政助理人員，福利有勞健保、三節獎金，一年四次紅利、生日禮金、員工旅遊與公司零食櫃享用。條件方面，除了要求工作經歷要有1年之外，唯一一個條件就是「聽得懂人話」。

該企業開出唯一條件是要「聽得懂人話」，讓網友全笑翻 (圖／爆廢公社二館)

網友看到都笑翻：「一看就知道老闆快被前任氣死了」、「看來前幾任都聽不懂人話XD」、「看得出老闆滿滿的無奈與心酸」、「這超基本，做不到有什麼專長都沒用」、「現在聽不懂人話的真的太多了」，也有人酸「聽懂人話也沒用啊，很多老闆都講幹話的」、「這一定是屎缺，任勞任怨做苦工那種」。

(中時電子報)