李姓男子帶假鈔白嫖韓籍應召女，還持空氣槍威嚇韓女、搶走財物，警方調查更發現，李男看準應召女不敢報案，另還白嫖、洗劫至少2名應召女，根本是「應召女殺手」。台北地院審結，依強盜罪判刑6年，其餘詐欺、竊盜等4罪則判刑1年2月，得易科罰金。

判決指出，李男2018年1月9日下午6時許透過LINE向應召站叫小姐，韓女受指派抵達李男所在汽車旅館，表明2小時要價3萬元，李男支付5000元後，藉口現金不足，外出帶回2萬5000元假鈔交付，韓女誤信，進而與李男完成性交易。

完事後，韓女進浴室洗澡，李男趁機竊取韓女護照及三星手機2支，韓女出來遍尋不著，往李男口袋一瞥，發現手機竟在裡面，手指褲袋大呼「My phone」，李男見事跡敗露，亮出預藏的空氣槍喝令「No Police！」再扯下韓女身上的18K金項鍊，騎機車逃離現場。

同年月12日，韓女的馬伕涉嫌妨害風化遭逮，順勢把此事告訴警方，警方循線追捕，於21日深夜拘提李男到案，並查出他前一天在友人家吸食安非他命。

警方清查更發現，李男同年月8日佯裝警察，逼另名應召女卸下衣服及財物，喝令女子進廁所後，再將手機、皮夾竊走；另於2017年10月16日凌晨叫應召女，約定以6000元價碼性交易，最後卻只付4000元，藉口提款逃離現場。

據悉，李男被逮時否認行搶，辯稱先前與韓女性交易時，韓女鄙視他「那話兒」短小，才決定再約一次白嫖洩憤，後又自承以相同手法犯下至少30件，被害人都是高價的日、韓、泰等外籍應召女，稱：「反正都要白嫖，當然找貴的。」

(中時電子報)