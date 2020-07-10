新思科技、台灣微軟公司共同捐贈台南市七股妙惠居士林、後壁璞育、中華民國愛自造者學習協會共85台電腦及office軟體，10日舉行捐贈儀式，市長黃偉哲（左）在一旁看學子試用電腦。（台南市教育局提供／劉秀芬台南傳真）

為善盡企業社會責任、扎根偏鄉程式教育，新思科技、台灣微軟公司共同捐贈台南市七股妙惠居士林、後壁璞育、中華民國愛自造者學習協會共85台電腦及office軟體，10日台南市新營民治行政中心舉行捐贈儀式，市長黃偉哲也到現場感謝兩公司的善舉。

黃偉哲表示，這些捐贈的電腦是工程用的筆電，新的1台要10幾萬，雖然已經用了3年，其實比3C賣場的筆電功能還要強很多倍。偏鄉孩子的數位落差來自於應用機會的缺乏，希望更多企業團體，深入偏鄉學校，除了給偏鄉孩子科技硬體，也能將運算思維、邏輯思考的原理扎根在孩子心中，讓資訊教育萌芽。

台灣新思科技總經理李明哲表示，本次的活動，結合新思科技更新汰換但功能良好的的筆電與作業系統，搭配微軟文書處理軟體，由教育局與愛自造者學習協會共同推薦受贈單位，希望能對弱勢學生的科學教育有所助益。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，這次全球流行的新冠肺炎改變了人們生活及工作的方式，凸顯了遠距教學的需求更甚以往。微軟長期致力於縮減數位落差，將結合更多資源注入偏鄉，後續也將提供免費程式教育學習資源，期望拓展偏鄉孩子數位視野。

中華民國愛自造者學習協會理事長蘇文鈺說，多年來，協會幫助體制外課輔班申請再生電腦，並且把線上課程與資訊課程帶到這些課輔班，期待這樣的資源能夠幫助更多偏鄉以及弱勢家庭的孩子，讓他們能靠教育以及技能脫離貧窮。

(中時 )