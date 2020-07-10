7月8日，世界貿易組織（WTO）結束受理新一任秘書長遴選的候選人提名。8人宣佈參選，但缺乏十分有力的競爭者，預計將出現混戰。在作為「自由貿易守護者」的世貿組織，圍繞貿易規則制定等主導權，陸美兩國或將展開積極的拉票活動。

在此次選戰中，過去從未擔任過WTO秘書長的「非洲出身者」和「女性」等條件成為關鍵詞。而符合這些條件的候選人之一是奈及利亞的前財政部長恩戈齊·奧孔喬·伊韋阿拉（66歲）。她曾在世界銀行擔任執行董事，國際知名度較高。據稱她還擁有與各國的人脈，從最開始就被視為最有力的競爭者。

但是在提名候選人的最後階段，肯亞的前外交部長、同樣為女性的阿明娜·穆罕默德（58歲）也加入競爭。日內瓦的外交人士表示，「混戰局面迅速加劇」。阿明娜·穆罕默德曾主持過WTO的部長級會議，有關貿易問題的協調能力受到好評。非洲還有埃及出身者出馬，未能推選統一候選人，步調尚不一致。

大陸似乎是關鍵因素。越來越多的觀點認為，大陸在「一帶一路」構想下投入鉅額資金加強在非洲的影響力，因此將推選非洲候選人。大陸與非洲希望在農業和漁業等傳統領域構建有利的貿易規則，在這一利害關係上雙方一致。如果大陸確定支持人選，在WTO的164個成員國和地區中佔到約3成的非洲各國有可能形成統一的意見。

另一方面，美國川普政府對於大陸在WTO被當作「發展大陸家」、享受貿易優惠政策等表示強烈批評。美國貿易代表辦公室（USTR）代表羅伯特·萊特希澤強調，「奉行自由經濟的國家必須應對大陸，理想人選應當理解這一問題的本質」。

作為美國有可能支持的候選人之一而浮出水面的是墨西哥副外長赫蘇斯·塞亞德（73歲）。塞亞德對7月1日生效的取代北美自由貿易協定（NAFTA）的新協定（USMCA）的達成給予了支持。據美國政治專業網站Politico報導，他還曾在大陸的大學工作，自稱「將成為（中美等）成員國的橋樑」。

如果韓國推薦參選的俞明希（53歲）當選，對於日本來説或將成為麻煩。俞明希自2019年3月起擔任韓國産業通商資源部通商交涉本部長，強烈反對日本的對韓出口嚴格化，主導了向WTO的上訴。有觀點擔憂如果俞明希成為秘書長，且日韓在WTO的訴訟全面啟動，「或將出現對日本不利的裁決」。

韓國政府顯示出給予全面支持的態度。擔任總統府經濟高層的政策室長金商祚表示，「挑戰秘書長是非常重要的事情，必須全面動用我們擁有的網路」。

各候選人將在7月15～17日的總理事會會議上發表演講和回答提問。之後總理事會主席協調各國的意見，鎖定為1人。在重視形成共識的WTO，原則上不會進行投票。秘書長的任期為4年。不過，很多聲音表示很難在阿澤維多卸任的8月底之前選出秘書長。如果無法確定，今後將由副秘書長之一擔任代理秘書長。

(中時電子報)