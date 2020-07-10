南韓首爾高等法院10日更審前總統朴槿惠的「閨密」干政案以及收受國家情報院特別活動經費的賄賂案，2案合併判處朴槿惠20年有期徒刑，全案仍可上訴至最高法院。這次判刑遠低於檢方求處的35年徒刑以及二審時的30年徒刑。

本來二審時，朴槿惠因為親信干政案被判有期徒刑25年、罰金200億韓元，國情院收賄案則被判有期徒刑5年、追繳27億韓元。朴槿惠不服上訴，最高法院「大法院」認為，朴槿惠在干政案中涉及的收賄部分，應該跟其他犯罪分開審理。至於收賄案，二審裁定朴槿惠挪用公款和收賄罪名不成立，大法院則認為應該成立，因此兩案都發回更審。結果，朴槿惠刑期足足少了10年。

但她從2017年10月就抵制所有庭審，這次一樣也沒出庭。針對收取國情院賄賂一案，朴槿惠被判處15年徒刑、罰金180億韓元（約新台幣4.8億）。濫權放任閨密干政則被判處5年徒刑、追繳35億韓元（約新台幣8600萬）。朴槿惠仍可上訴至最高法院，若放棄，意味官司定讞結案。

朴槿惠現年69歲，2017年3月因為親信崔順實干政被彈劾下台。隨即因為三個案子而吃上官司，被檢方拘押。三樁案件分別是，親信干政案、收受國情院賄賂案、2016年干預新世界黨（未來統合黨前身）選情。這3案在2審時讓朴槿惠被判刑32年。更審後，3案合併刑期減為22年。

至於閨密門的主角崔順實則已在6月11日被最高法院判處18年有期徒刑，併科罰金200億韓元（約新台幣4.9億元）。

(中時 )