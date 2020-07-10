「微熱山丘」鳳梨汁，不加水、不加糖。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

「微熱山丘」今年夏天推出100％的鳳梨汁，延續對簡單美味的堅持，以台灣在地土鳳梨為唯一原料，不加水、不加糖，直火熬煮出真實強烈的濃郁果汁，即日起上市，並加碼推出門市限定的優惠，7月15日到8月底，使用實體三倍券購買鳳梨酥，就贈送鳳梨汁！

微熱山丘最新推出的消暑聖品鳳梨汁，精選開英2號、開英3號，俗稱土鳳梨的品種，厚硬的外皮較不易受到蟲害，生命力格外堅韌。果肉纖維較粗、果香濃郁，除了是台灣早期重要的經濟作物，更是製成果醬、果汁的絕佳選擇！

在果實的把關上，微熱山丘格外重視栽種環境與果實品質，定期視察農場，也會在田間採樣、抽驗農藥殘留；收成的果實必須符合不裂果、不過熟，無農藥殘留等標準，在中南部日照充足的土地上生長1年半，等待陽光下的鳳梨熟成，迎來最美好的酸甜滋味。

濃郁的鳳梨汁加入冰塊，不用複雜步驟就是最佳的消暑飲品；加入氣泡水、烏龍茶或紅茶，又是不同風味的清爽體驗。即日起，鳳梨汁全面上市，微熱山丘三間體驗門市特別與sodastream氣泡水機合作，推出夏日限定的鳳梨氣泡飲，限量於南投三合院門市、台北民生公園門市及高雄駁二特區門市提供品嘗。

(中時 )