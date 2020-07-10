木蘭女足聯賽11日進行第2循環最後1輪賽事，東道主花蓮將與衛冕者台中藍鯨上演龍頭之爭，雙方賽前僅有2分差距。傳奇旅外好手「小辣椒」曾淑娥加盟新北航源，則要在處女秀對上爐主高雄陽信銀行。

本輪比賽的花蓮縣立體育場因為全民運整修關係，原本考慮閉門進行，不過最後考慮觀眾權益，還是開放中央主看台。木蘭聯賽贊助商、台灣國民內衣店EASY SHOP的吉祥物「小橘」，也將在第3戰到觀眾席和觀眾互動合照並送贈品卷，歡迎球迷前來觀戰。

木蘭聯賽提供之第10輪觀戰重點如下：

桃園國際 vs. 台北熊讚

★桃園國際上周迎來泰國國腳溥奕，旋即發揮穩定後防作用、幫助球隊奪勝，本周遇上火力更強的熊讚，後防再度受到考驗。

★因主力後衛羅雅方畢業缺陣，熊讚最近兩戰痛失9球，與前7戰僅失3球的表現判若兩隊，本戰是否能重新穩住陣腳？林雅涵、蘇芯芸兩大活棋的調度或許會是關鍵。

★桃園國際本季至今3勝，已平隊史最佳成績，10分積分距離去年創下的最佳紀錄也僅1分，本周若勝就可以雙創隊史新高。

高雄陽信vs. 新北航源FC

★陽信在第7輪取得本季第1分後又苦吞2連敗，上一輪面對藍鯨更是狂失6球，第3輪最佳防守球員吳愷晴因傷缺陣的影響可說十分巨大，本周陽信後防必須重新組織、否則仍然堪憂。

★航源本季迄今攻進6球僅優於陽信，本輪迎來旅外經驗豐富的曾淑娥，進攻陣容大幅提升，但重點仍是阿娥與隊友們的融合程度、將攸關火力發揮與否。

★航源本季至今唯一1一勝來自航源，本輪自然放眼3分，但陽信與航源差距也僅3分，勢必將此戰視為脫離墊底最重要的機會，雙方必定傾巢而出、全力一戰。

花蓮vs. 台中藍鯨

★花蓮本季至今9連不敗，距離隊史最佳的2017年單季10連不敗紀錄僅一場之遙。另外，自去年9月28日補賽開始，花蓮目前已是跨季10連不敗，距離2017、2018賽季跨季12連不敗的隊史紀錄也僅剩兩場差距。

★藍鯨目前5連勝，上一次輸球即是第4輪以2-3敗給花蓮。本戰賽前雙方僅剩2分差距，藍鯨若勝就是繼開幕周之後、本季第2次登上領頭羊位置。

★雙強是木蘭史上最會進球的兩支俱樂部，但彼此僅有3球差距（花蓮239球、藍鯨236），本季各有一組火力凶猛的雙人組—花蓮「吳詩萍＋譚汶琳」（合進17球）vs. 藍鯨「包欣玄＋李綉琴」（進20球）也是觀戰重點。

(中時 )