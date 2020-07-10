新加坡10日舉行國會大選，原訂投票時間從上午8時至晚間8時，但因防疫措施拖累選民投票速度，部分投票所出現大排長龍情況，新加坡選舉局表達歉意，並宣布延長2小時至晚間10時結束投票，這也是星國史上首次延長投票時間。民主黨等反對黨對此表達抗議，指投票時間突然延長2小時是異常情況，這意味監票員無法繼續待在一些投票所，影響選舉結果的可信度。

民主黨指出，投票時間突然延長2小時是異常情況，與往屆大選的做法不同。該黨發文告指出，由於投票原定晚上8時截止，他們的一些競選代理無法繼續待在投票所。「這意味著我們的一些投票所在密封投票箱時，我們的人員無法在場監督，這將影響選舉結果的可信度。我們呼籲選舉局撤除延時的決定，根據之前的計劃，讓投票在8時準時截止。」

受新冠肺炎疫情影響，很多選民都戴口罩、面罩、手套和保持社交距離，當局向選民建議投票時間，以免太多人集中某段時間聚集增加感染風險，長者則獲優先在早上投票。

針對部分投票所出現大排長龍情況，對選民造成的不便，新加坡選舉局在4時許發文告，表達歉意。選舉局表示，在確保選民安全的前提下，已對投票所作出幾處調整。選民須穿戴一次性手套的規定已取消，因為當局已規定選民必須用洗手液消毒。若想同時使用洗手液和戴手套的選民，仍可獲得一次性手套。另一方面，選舉局也增加登記和分發選票的櫃檯。

(中時 )