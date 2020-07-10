研勤（3632）持續強化轉型布局，6月營收3,047.4萬元，年減17.42％，但仍創今年單月新高，累計上半年營收1.46億元，較去年同期減少52.43％，Face8人臉辨識技術已取得政府標案，可望陸續貢獻業績。

受惠防疫有成，台灣已進入防疫新生活運動階段，消費與經濟活動開始復甦，各旅遊景點人潮回流，為有效快速且非接觸測溫與控管人流，研勤以人臉辨識為核心基礎研發之「Face8台灣臉霸」接案量持續攀升，6月更取得政府單位指標性標案，為研勤遍布全台的目標更向前一步。

研勤指出，為防範疫情二次爆發，具備資本基礎的企業擴大投資防疫設備的意願大幅提升，研勤從自家辦公大樓、旗下釀酒廠與餐酒館門市導入出發，防疫控管成效卓越，進一步加速推廣至其他餐廳、健身房、廠房工地，深受客戶肯定。

針對今年度展望，研勤因正處於轉型狀態影響，現階段規劃逐步降低車安相關業務比重，轉往較具健全獲利模式的人臉辨識系統，由於人臉辨識採收案認列方式提列，短期營收表現雖未銜接挹注，仍有助未來營運體質更加完善健全。

(工商 )