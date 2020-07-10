中央氣象局預報員李孟軒表示，明(11)日和今天天氣差不多，都是高溫炎熱的天氣型態，近期也都會是類似天氣，降雨方面僅各地午後山區有較大雨勢出現，氣象局也已針對全台12縣市量起高溫燈號，民眾須留意高溫帶來的熱傷害，另外尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet, 天文編號C ／ 2020 F3 )一直到7月中旬清晨東北方低空都有機會見到。

李孟軒指出，明起至下周二(14)午後大台北地區、東北部及各地山區有局部短暫陣雨跟雷雨機率，下周日(12)至下周一(13)各地午後山區有局部較大雨勢出現，下周三(15)至下周五(17)西南風再度增強，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨出現，未來一周各地氣溫仍偏高，局部地區有機會出現38°C的極端高溫。

李孟軒進一步指出，由於受太平洋高壓影響，基本上下周天氣型態基本上和這周類似，高溫炎熱的天氣將持續一段時間，今天台北市出現測得持平歷史同期高溫38.6°C紀錄，1981至2010年近30年來7月平均溫度為29.6°C，單日高溫及月均溫不排除都會在剩下20天中打破紀錄，但目前仍要待觀察。

氣象局也已針對明天白天花蓮縣縱谷、台東縣、臺北市盆地、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市盆地，桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣則為黃色高溫燈號。

關於近日的天文奇景，國外天文望遠鏡今年初發現尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet, 天文編號C ／ 2020 F3 )，北半球均有機會看見，可觀測時間預計持續到7月中下旬。

中央氣象局天文站主任鄭俊岳先前受訪表示，民眾若想一睹彗星，清晨4時至4時30為最佳時間點，但若清晨水氣較多導致雲量增多的話，看到的機會可能比較小，天氣好的話朝東北東方向往「金牛座畢宿五」和「御夫座五車二」附近較為明顯。

鄭俊岳指出，這次尼歐懷茲彗星的亮度約為2等星，用雙筒望遠鏡甚至裸眼都能看到，民眾可早起觀賞。

今(10)日氣象局統計全台有10測站測得超過38 °C，排名依序分別為：

1.花蓮縣玉里鎮39.2°C

2.台東縣關山鄉38.7°C

3.台北市中正區38.6°C

4.台東縣大武鄉38.5°C

5.花蓮縣卓溪鄉38.5°C

6.花蓮縣光復鄉38.5°C

7.台東縣太麻里鄉38.3°C

8.南投市38.2°C

9.雲林縣斗南鎮38.1°C

10.台北市社子38.0 °C

(中時 )