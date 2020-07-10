航服系今年新設地勤模擬教室。（萬能科技大學提供／黃婉婷桃園傳真）

航空光機電系設有飛機修護棚廠，停放波音737-200客機駕駛實習座艙與多種發動機。（萬能科技大學提供／黃婉婷桃園傳真）

校長莊暢（中）表示，期待萬能科大能發揮先天優勢，培育更多航空界專業人才。（萬能科技大學提供／黃婉婷桃園傳真）

有別於一般生硬的上課內容，桃園萬能科大航空暨運輸服務管理系把機場搬進教室，打造全新的地勤模擬教室，把機場管制區、非管制區的設備融入教學內容，包括安檢X光機、e-Gate入出境自動查驗系統、及登機門廣播系統等，學生不用到機場也能體驗實際情境。

為提升學生在實務上的經驗，萬能科大除了為航服系打造地勤模擬教室外，也在航空光機電系引進飛機修護棚廠，其總樓地板面積約500坪，停放波音737-200客機駕駛實習座艙，並擁有多種直升機、定翼型飛機及航空發動機，做為飛機修護實作教學使用。

負責地勤教室的航服系老師李家蓁說，機場工作分類細緻，若讓學生在學校就能體驗各項工作環節，未來可選擇的職場項目就很多元；航空系老師徐丁盛也說，目前業界所使用的主力民航機，採用50％以上的複合材料，取代過去傳統的蒙皮，因此在教學上特別著重相關知識，並建置了全國唯一具航空標準設備與修護手冊的航空複合材料修護與非破壞檢測實作場域。

今年就讀大四的航服系學生常少康，因嚮往機師工作，日前已取得商用飛行執照，可望成為助理機師；他表示，萬能科大因鄰近機場的環境，讓自己能朝專業領域發展，希望未來能在機師職場展翅翱翔。

校長莊暢表示，萬能臨近桃園航空城自帶地理優勢，也在航空服務、飛機修護、航空物流及航空餐飲等方面，與航空產業密切合作，希望未來發揮該校在高鐵、台鐵、捷運以及國際機場的「三鐵一港」優勢，培育更多航空界專業人才。

(中時 )