2001年解放軍派2架殲-8戰機前往攔截美軍偵察機，圖為其中一架由飛行員王偉所駕駛的戰機，最後因美軍機相撞墜毀，王偉跳傘落海後下落不明，也因此成為大陸人民心目中的英雄。（圖／網路）

近日美軍連續3天派遣電子偵察機抵近大陸廣東沿海，大陸專家分析美軍此一動作頻率愈來愈高，有其政治與軍事上的目的，解放軍應對之道可以考慮派遣軍機進行壓制或干擾，這不禁讓回想起2001年的在南海發生的中美撞機事件的場景。在美中關係嚴重惡化之際，大陸軍事與經濟自信增加，又逢美國總統大選年，一場因南海軍機磨擦而點燃的完美風暴已隱然成形。

日前解放軍在西沙的軍事演習，招致美軍也在菲律賓海進行雙航母演習，擺明了要在南海互別苗頭，雙方的針鋒相對亦絲毫無退讓的跡象。美方近期連續3天電子偵察機抵近廣東，大陸軍事專家甚至提出解放軍以戰機壓制或進行干擾，如果共軍真的這麼做，雙方軍機就可能會再次發生類似2001年中美南海撞機事件。

美中南海撞機事件發生於2001年4月1日，當時美軍EP-3型電子偵察機（是近日抵近廣東進行偵察的美軍EP-3E電子偵察機早期型號）在海南島上空進行偵察，解放軍派出2架殲-8戰機加以攔截與監控，其中一架殲-8戰機在海南島外的專屬經濟區上空與美軍EP-3危險貼近後發生碰撞並墜毀，解放軍飛行員跳傘落海失蹤，美EP-3偵察機受損後強制迫降於海南島陵水機場，美方24名機組人員遭大陸軍方拘留。事件演變成為中美外交危機，經過談判後，美方表示遺憾，中方則交還人機。

此一事件讓許多大陸人士極感憋屈，加上先前發生的銀河號事件與「誤炸」大陸駐南斯拉夫大使館事件，美方行為蠻橫、理由尤其牽強，但大陸因國力正值快速發展關鍵，亟需和平的國際環境與美方的資金技術，只好打落牙齒和血吞，硬生生地把這股氣忍了下來。當時的媒體輿論及後來的分析都可見到許多人都為此忿忿不平，只能寄望國力強盛後一吐怨氣。

就在這近20年間，中國大陸在經濟、科技、軍事與國際影響力的快速發展讓人瞠目結舌，這或許也能證明當初為發展國力而忍氣吞聲的決策正確。不過近年隨著國力快速發展而來的是人民自信心也到了史上最高階段，這種強國自信的爆棚狀態，是否會在下次的中美衝突中繼續過去「顧全大局」的思維，頗有不少疑問。

以前兩年美中貿易戰來觀察，在雙方經濟衝突中，大陸仍舊保持過去對美方的較低姿態。只是雙方貿易談判過程與結果完全走樣，還未真正執行協議就出現全球大流行疫情，讓美中關係與國際情勢完全改觀。現在兩國之間不只在戰略上、經濟、科技與幾乎所有層面針鋒相對，雙方的官方互動與媒體言論已到了惡言相向的地步，經濟文化與政府間的交往已近乎完全隔絕，兩國進入新的冷戰時期。

北京今年面臨「十三五」計劃收官之年，在疫情的衝擊下，或許無意與華盛頓拉高對立態勢，但面對的對手川普可不這麼想。川普民調支持度低迷不振，如果要利用拉高與大陸的對立以抬高支持度，在南海製造些可控的軍事磨擦是極可能的選項。而習近平面對疫情後的國內壓力，也必須藉著與美國對抗來鞏固領導中心與凝聚內部向心力，以渡過疫情後的經濟與社會危機。唯一的差異是，習川兩人設定的衝突時間點可能會完全不同，但以目前情勢來看，決定衝突點的主動權在北京手上，而且衝突一旦發生，北京的應對做法絕對與19年前大異其趣。

雖然有分析人士認為美中的僵持狀態可能會誘發大陸與美國在台海動武，但畢竟台海開戰不確定因素太多，代價太大，如果只是為解決各自內部問題而非全面開戰，搞個軍機相撞的小磨擦相對單純、安全，也更容易處理。

現在美方已把陣式擺好，以前所未有的軍機偵察頻率與貼近程度誘使大陸出手，就看中方如何設定啟動、應對與收場策略，以一場雙方都需要的外交與軍事危機來解決各自的內部問題並設定新時期的中美互動態勢。

(中時電子報)