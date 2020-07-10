宏達電宣布，旗下VIVE ORIGINALS VR互動作品《祈禱》、《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》獲得全世界三大奇幻電影節之一的韓國富川國際奇幻電影節（BiFan）的肯定，獲選「BEYOND REALITY」項目，第72屆美國艾美獎正在決定入圍名單，《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》則送件申請參與艾美獎的最佳原創互動節目，艾美獎將在7月28日公布提名名單，屆時就可知是否獲得提名。

VIVE ORIGINALS與日本新銳藝術家小松美羽推出的VR互動藝術《祈禱》、與法國VR製作公司Atlas V共同出品的首部VR沉浸式動畫《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》從2018年發行至今已獲得不少肯定，兩部作品近日均獲選2020年韓國富川國際奇幻電影節（Bucheon International Fantastic Film Festival，BiFan）的「BEYOND REALITY」，富川國際奇幻電影節於1997年開始舉辦，參展類型包括動畫、卡通、遊戲、電影。

另外，《Gloomy Eyes 咕嚕米的眼睛》也正接受美國艾美獎的最佳原創互動節目（Outstanding Original Interactive Program）提名投票中，入圍名單將在7月28日揭曉。艾美獎的最佳原創互動節目獎項始於2017年，不侷限於電視內容，擴大至各類互動影音作品，參賽作品以互動元素為核心基礎，強調觀眾的沉浸感或參與度，能夠使觀看者沉浸在獨特的故事世界、角色，環境和風格中。

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