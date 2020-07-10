法務部長蔡清祥表示，希望藉由產檢的雙向溝通，了解在保護營業祕密上，雙方的需求與配合。（法務部提供）

法務部舉辦的「營業祕密之保護與制度精進座談會」，北區首場10日開跑，由新竹地檢署在新竹科學園區與產業界的座談，讓高科技產業界與執法機關有雙向溝通機會，經由意見交流及經驗分享，有助業者提升營業秘密保護成效及促進國家安全的維護。

座談會由新竹地檢署檢察長郭永發主持，法務部長蔡清祥、台灣高檢署檢察長邢泰釗、調查局長呂文忠、經濟部智慧財產局長洪淑敏等與會；會議先由檢察官就企業應如何保護營業秘密及實務案例進行分享，對廠商日常的營業秘密保護機制提出建議，避免日後涉訟時舉證困難，影響產業競爭力。再由企業與檢察官就偵查營業秘密犯罪時如何相互合作，進行交換意見互動研討，以利雙向溝通。

蔡清祥表示，與產業界舉行座談會，邀進的對象包括檢察官、司法警察、廉政人員及廠商，交流營業祕密的保護與舉證，違反營業祕密法的案例介紹，同時，讓業界知道檢方偵查違反營業祕密案件時，需要廠商如何配合，也讓廠商告訴檢方，在保護營業祕密上，需要司法機關提供什麼幫助。

除了竹科場座談會外，法務部也將在7月17日及22日，分別在台中及台南科學園區，續行辦理相同議題的座談會，與中部及南部高科技廠商進行深度交流。

(中時 )