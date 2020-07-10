網紅杏仁哥臉書。

高雄市議員陳致中目前正面對罷免連署，相關罷免團體的連署活動如火如荼，今日網紅杏仁哥在臉書上宣布，陳致中的罷免連署已經突破萬人大關！

杏仁哥表示，罷免政客是全民的責任，恭喜市議員陳致中的罷免連署書已經突破萬份，提醒有興趣連署的朋友可以一起站出來，罷免掉不適任的議員！

文章引來網友討論，表示「歡迎加入，大家一起努力+用力的推」、「好誒!恭喜達標，仍需繼續努力」、「杏仁哥加油，高雄市民加油」、「罷起來已見成效，以往那幾位囂張嘴臉，最近低調多了，會驚了！继續加油！」

(中時電子報)