首屆「國小世界盃全國足球賽」10日在台北田徑場進行全國總決賽，來自彰化的永靖國小女足隊原本被看好奪冠大熱門，開賽便以2比0領先新北蘆洲國小，不料下半場連丟兩球，最終於PK戰1比2飲恨，讓小將淚灑球場，今天只能踢5至8名的排名賽。

賽後永靖國小教練表示球員都已盡力，這場比賽將給球員帶來很好的經驗，未來將會在防守上加強球員的專注力，同時也非常感謝教育部體育署及迷你足球協會在經費上給予相當大的補助，讓球員及教練能專心比賽無後顧之憂。

男子組賽事遠從台中北上的清水國小，靠著絕佳的默契與球員優越的個人技巧，以6比2技壓地主新北蘆洲國小，其中隊長唐翊庭在教練同時也是父親唐駿榮的指揮下大演帽子戲法。

唐翊庭賽後表示，從小因父親在教球的俱樂部開始接觸足球，所以很清楚爸爸在場上要的內容是什麼，也因為崇拜法國球星姆巴佩的球風，所以也希望速度及動作像他一樣優異，最大的願望是進國家隊效力，若有機會也希望朝旅外發展。

迷你足球協會秘書長張武業表示，此賽事以「教育」為出發點，仿照世界足球盛事「世界盃」模式，共有22縣市總計431隊參加，加上原本就有針對國、高中生的「中等學校足球聯賽」以及大專生參與的「大專足球聯賽」，最後就是這次的「國民小學足球世界盃」的比賽，已經完成了最後一塊拼圖，讓所有教育階段的學生都能接觸足球，希望藉此培養屬於台灣的校園足球文化。

(中時 )