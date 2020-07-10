檢警單位調查發現台灣許多先進科技技術被對岸竊取，甚至高薪挖角人才，將竊取機密進一步研發，傷害台灣高科技產業，法務部與台灣高等檢察署、新竹地方檢察署及調查局等單位10日在科學園區舉辦營業秘密之保護與制度精進座談會，透過雙向溝通落實營業秘密保護效益。

法務部長蔡清祥指出，營業秘密是公司行號的命脈，也是國家經濟發展的命脈，無論如何要盡全力維護，近期發現台灣很多科技先進技術被對岸各種手段竊取，例如用高薪挖腳專業人才，過去也許把人才帶到大陸去工作，但現在發現他們不須離開台灣，也可以為對岸工作。

蔡清祥指出，這些被挖角的專業人才把竊取的機密做進一步研發，再送去對岸，對台灣高科技產業是很大的傷害，因此執法單位要跟業者合作做好防護工作，透過專業意見彌補內部管理的疏漏，或是事先預防。

座談會由檢察官黃致中、陳文琪以及劉怡君分別就營業秘密之保護與舉證、營業秘密釋明事項表之填載與分析以及相關違反案例介紹等專題報告，與高科技業者分享，協助業者保護營業秘密，維護公司智慧財產權。

(中時 )