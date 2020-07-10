台北市長柯文哲第二任期即將在2年後結束，外界關注他下一步是否角逐2024總統大位，他日前明確透露「照這樣準備」。而柯文哲今天接受《中時電子報》時則大膽預測，2024年總統大選恐怕有3或4組人馬，點名前時代力量立委黃國昌可能會下來選，又分析民進黨「大太子」副總統賴清德、「二太子」桃園市長鄭文燦，以及「老太子」行政院長蘇貞昌，都有可能是綠營最後出線的可能人選。

柯文哲日前鬆口下一步可能朝2024年總統大選準備，他更預言，2024年可能不只有3組人馬，可能還會出現第4組，「看黃國昌要不要跳下來選」。

而被問到屆時2024年可能的藍綠人選，柯文哲說，「藍營不是正常倫（前新北市長朱立倫），就是侯友宜」，而綠營的話「不是大太子賴清德，就是二太子鄭文燦，還有老太子蘇貞昌也躍躍欲試」。

不過柯文哲也直言「贏得機率很低」，他說以2018年實際選戰經驗，台北市藍綠最基本動員是各4%，但那時是選台北市長，藍綠雙方還不會使盡吃奶的力氣，若是總統大選，藍綠政黨投入機會更大，估計會超過10%，所以他贏得機率很低。

而至於比較接近的2020年地方首長選舉，外界關注柯文哲是否有指定接班人選？柯文哲說，政治也是個專業，需要被訓練，他會按照前總統李登輝交代的，一次要訓練好幾個人選，最後交給民意選擇。

而外界猜測柯文哲早已欽點台北市副市長黃珊珊，柯文哲說，黃珊珊最近在3個事件裡是有能力主持大局的，一個是錢櫃大火、一個是疫情，接下來是遠雄談判，她有無辦法讓遠雄乖乖改約，這是她接下來的考驗。

(中時電子報)