市立動物園裡的動物明星孟加拉虎雙胞胎兄弟六福、來福15歲囉！兩兄弟入住新家後第一個生日熱鬧滾滾，一群小朋友陪牠們開慶生趴，兩兄弟更大啖特製的肉塊冰蛋糕，讓小朋友們驚呼：「第一次看老虎吃蛋糕。」

7月10日出生的雙胞胎兄弟六福與來福，在5個月大時就從六福村來到新竹市立動物園，是動物園改造重生後、牠們在新家的第一個生日。動物園表示，六福與來福是同胎出生的雙胞胎兄弟，個性活潑，對外界環境有極大的適應力。

兩兄弟的外型極為相似，動物園表示，哥哥六福性情較為穩重，弟弟來福則不怕人又調皮，每晚下班時會準時走回自己的籠舍，但卻常常貪玩去惹哥哥生氣，因此園區內也經常可以聽到老虎們的咆嘯，為動物園添增許多生氣。

動物園園長楊礎遠說，為慶祝兩兄弟15歲生日，動物園特製肉塊冰蛋糕，邀民眾與小朋友們一起唱生日快樂歌，讓兩隻老虎度過開心的生日。特製的肉塊冰蛋糕是因兩兄弟平常最愛吃牛肉，經飼養員評估，以符合老虎健康進食的分量、搭配血水冰塊製作，不只讓牠們能夠開心地大啖美食，也能舔食冰塊消暑。

孟加拉虎是亞洲最具代表性的猛獸、也是最大型的肉食動物，動物園指出，老虎雖然是貓科動物，但也擅長游泳，夏日將至，遊客經常可以看到六福與來福在水池中戲水消暑，也提醒遊客觀察動物時，務必保管好自身物品，避免物品落在動物展區造成動物誤食或物品毀損。

(中時 )