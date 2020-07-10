國際貨幣市場短期變化萬千，真是讓人難以捉摸。6月以來引領亞洲貨幣走強的新台幣兌美元匯率，這周以來都在29.60上下匍匐，周線還終結連五漲；反之，連續走跌一個月的美元，這兩天得以喘口氣，讓先前急著出清在低點的民眾跺腳。

「接下來呢？」，連外匯交易員都好奇這一題。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能今（10）日指出，亞太貨幣是走在「看好」的方向，但是上漲過程難免有點顛簸，亞太貨幣相對美元在6月平均升值了1.8％，市場憂慮全球第二波疫情爆發，亞太貨幣因此過去兩周稍微回檔。

瑞銀財富管理投資總監辦公室中期保持看好亞太地區貨幣表現，陳得能表示，美元已構成下行壓力，比較適合用於套息（利）交易，外匯投資高手現在可以在亞太貨幣中挑選，像瑞銀財富管理偏好高收益貨幣的印度盧比，估計其未來12個月總回報（升值加上收益率預期）接近7％。

陳得能分析，儘管印度的新冠病例在亞太地區是最高的，但跟菲律賓等新興亞洲國家相比，每100萬人口的病例數目不算太高，印度政府也在逐步重啟經濟及防疫之間不斷作出平衡，此外，印度經濟基本面相當穩健，也利於貨幣穩定性。

(工商 )