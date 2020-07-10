一年一度的「臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7/11～8/30，在臺東鹿野高臺盛大登場。全聯10日宣布，今年全聯福利中心再度共襄盛舉，除了「福利熊」造型熱氣球即將第四度飛上天空，全聯「行動超市車」也將在指定時間現身臺東鹿野高臺，販售多款限定零食、飲料、冰品與OFF COFFEE與READ BREAD麵包等商品，跟現場民眾一起同樂！

全聯表示，「臺灣國際熱氣球嘉年華」自2011年起舉辦至今，正式邁入第10年，每年都以別出心裁的造型熱氣球及光雕秀，吸引許多遊客參與，去年甚至有近百萬人次造訪，是台灣夏天最讓人期待的活動，今年福利熊新朋友「水果探險隊」也將於7/11首度現身亮相新歌處女秀。

全聯指出，全聯是全臺灣第一個製作造型熱氣球的民營企業，2017年委託天際航空以吉祥物福利熊外型，打造M-77型規格的福利熊造型熱氣球，球囊充滿氣體後，高度可達21公尺、約7層樓高，吸睛造型受到許多民眾喜愛，福利熊更被臺東縣府頒發為「熱氣球推廣大使」，去年還獲得最受歡迎造型熱氣球票選第二名。

全聯說，福利熊近來除了參與各大活動及門市開幕外，更於去年3月創立Instagram官方帳號，搶攻網紅市場，目前已有破兩千位粉絲追蹤，為了讓更多民眾認識福利熊，並提倡小朋友愛吃水果的觀念，全聯今年還推出福利熊新朋友「水果探險隊」，成員分別為蘋狗、香蕉狗、奇異狗，可愛造型預計將成為小朋友喜愛的卡通肖像之一。

此外，為服務全臺各地民眾，全聯今年4月起在花蓮、嘉義各別推出一台行動超市車，提供各種民生物資商品，不論是衛生紙、尿布等日用品，還是生鮮蔬果、冷凍食品等一應俱全，車上販售商品約有300～400項，甚至還提供商品預購服務，希望能服務偏鄉地區的消費者。

全聯表示，此次行動超市車更將特別現身「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動，限時四天（7/11～12、8/29～30）在現場販售指定商品，車上除了販售瓶裝水、清涼飲料、餅乾、冰品外，還提供OFF COFFEE與READ BREAD麵包等商品，並貼心供應防蚊噴霧、防曬乳、輕便雨衣等用品，希望全方位滿足現場民眾吃喝玩樂需求。

(工商 )