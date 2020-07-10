陸委會今表示，日前「香港國安法」及該法第43條實施細則生效施行，其罪行定義模糊，規制對象及範圍無遠弗屆，不分國籍及地域，嚴重威脅國際及在港人士人身自由及安全，引發國際社會高度關切。因此，陸委會於官網設立因應「港版國安法」專區，說明政府立場及可能風險，提醒國人欲轉機或赴香港旅遊、就學、就業、經商前，「停」、「看」、「聽」並提高警覺。

陸委會並於官網公布誰將是「被消失」的高風險族群？包括支持聲援台獨、港獨、藏獨、疆獨、光復香港 時代革命；批判或暗諷中國共產黨、北京政府、香港政府、政治人士、「一國兩制」；支持聲援、捐錢／物資、參與「反送中」運動等，都可能是被「消失」的高風險族群。

至於可能誤觸香港國安法的「地雷」行為，陸委會稱，在分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等四大罪名下，有十一類可能誤觸地雷的行為。包括在香港舉辦、策劃相關活動、論壇；在網路或媒體上發表、轉載或支持相關言論；捐助金錢或物資給相關活動或組織；在網路或媒體上發表言論請求外國政府制裁中國大陸或香港政府等。

陸委會表示，政府將密切關注香港情勢發展，進行風險評估，適時向國人揭露相關資訊，並強化駐館急難救助機制及應處配套措施。國人如赴港澳，請至本會官網「為民服務」項下「國人赴港澳動態登錄」系統填載基本資訊（https：／／www.mac.gov.tw／cp.aspx？n=DB5CA7E8ABA7E5DC）；赴港澳如遭遇緊急問題，可撥打陸委會香港辦事處或澳門辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話：香港（852-61439012）、澳門（853-66872557），辦事處將提供國人相關協助。

(中時 )