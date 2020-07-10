中信兄弟點亮封王魔術數字「M3」，不過今日對上富邦悍將慘遭先發投手索沙封鎖攻勢，索沙用116球完投9局，甚至前8局讓兄弟1分未得，直到9局下半才挨許基宏3分炮失分，不過最後仍以4比3讓兄弟吞敗。雖然此戰兄弟輸球，不過另一地樂天桃猿輸球，魔術數字降為「M2」仍有可能在明日封王。

此戰呈現投手戰，富邦悍將在首局靠李宗賢二壘打站上得點圈，隨後林益全敲安攻下首分，並從第1局領先到最後。萊福力主投5局也僅失1分，不過6局上登板熱身時卻突然因右肩不適退場，由鄭凱文接手，7局上半悍將靠2安、1保送攻占滿壘，隨後林宥穎高飛犧牲打追加1分，李宗賢再敲1分打點安打，將領先擴大到3比0。

中信許基宏擊出3分全壘打。（黃國峰攝）

悍將投手索沙今年對兄弟投的特別有心得，今日展現「最強洋投」身手，前8.2局無失分，成功壓制住猛象打線。悍將也一路領先，直到9局下半，悶了整場的中信兄弟靠許基宏3分炮終於破蛋，也讓寫下本季平日最多的5323名觀眾沸騰起來，不過最後索沙仍穩住陣腳，面對蘇緯達飆出再見三振，悍將以4比3贏球，索沙熱投116球，達成在中職生涯第2次完投勝、本季首位投手完投，也助悍將中止對戰兄弟7連敗。

此戰雖然中信兄弟輸球，不過另一地仍在進行的樂天桃猿對上統一獅，由獅隊以7比3贏球，桃猿吞敗讓兄弟魔術數字減1變成「M2」，如果明日兄弟仍想要在上半季最後一場主場比賽封王，不僅自己要贏悍將，也要祈禱統一獅戰勝桃猿才有可能。

中信兄弟洋投萊福力因右肩不適提前退場。（黃國峰攝）

富邦林宥穎高飛犧牲打。（黃國峰攝）

富邦索沙拿下完投勝，與隊友互相道賀。（黃國峰攝）

(中時 )