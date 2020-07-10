為了舉辦11日整整1天的祈安路祭普渡法會，員埔路在地方居民要求下，雙向道路封閉48小時，至12日上午8時起恢復通行。（謝瓊雲攝）

銜接員林、大村台1線與台76線埔心交流道的要道「員埔路」，通車未滿一年，卻車禍事故不斷；員林市公所聯合埔心鄉和大村鄉公所，與沿線8家宮廟，將於11日舉辦一整天普渡法會、路祭押煞，道路自10日上午8時起至12日上午8時只雙向封閉、禁止通行。

去年8月31日正式通車的員埔路，全長3公里、路寬30米，由彰化縣政府斥資8.5億元、歷時1年10月，通車後埔心到台1線中山路車程只需5分鐘，大大紓解交通瓶頸。

員林市長游振雄表示，員埔路通車後事故不斷，甚至在同一路段接連發生2、3起死亡事故，在地方居民要求下，公所聯合彰化縣政府，在立委協助下，申請路權將員埔路雙向封閉，舉行大型祈安路祭普渡法會。

縣議員曹嘉豪指出，道路雖設有行車速限，然而沿途許多小型農路，路口狹窄、視線不良，卻因農路兩旁農地產權牽涉複雜，無法立即進行拓寬或改善，通車以來大小事故不斷，已造成3人死亡；源潭里長和當地居民都覺得不平靜，透過法會儀式安定人心，也盼減少事故發生。

根據警方統計，員埔路通車以來，造成人員當場或24小時內死亡的A1事故共2件、2人死亡；A2類事故則有22件、28人受傷。

彰化縣警局交通隊組長陳雯龍表示，5月3日起已在員埔路、三潭巷口設置並啟用一支固定式測速照相桿，針對往西行之汽機車執行超速取締，呼籲用路人遵守行車速限和相關道路交通規定，減速慢行，保障自身與他人的生命財產安全。

(中時 )