汪東城今晚突發出道歉聲明。(取自汪東城微博)

汪東城cosplay《火影忍者》男主角鳴人。(取自汪東城微博)

前偶像團體「飛輪海」成員汪東城，近來演藝重心轉往大陸發展，然而發展順遂的他，今(10號)晚間突然在微博轉PO工作室道歉聲明，並寫下：「始終堅持我是中國人，祖籍廣東，未曾改變，不容置疑。」原因令人好奇。

汪東城今晚突然轉PO工作室道歉聲明，回應近來遊戲《火影忍者》合作風波，表示因他本人思考不周全、準備不夠充分與現場口誤，像造成傷害的各方表達誠摯歉意，也接受大家批評與建議。

對於被網友質疑他的立場問題，汪東城也強調：「對此本人在此重申：始終堅持我是中國人，祖籍廣東，未曾改變，不容置疑。」

同時也有大陸網友留言解釋了事情來龍去脈，「一群屁都不知道在這裝懂哥？還玩的菜被噴？是請汪東城上策劃說，結果汪東城上去按鍵都不會，全靠主持人接技能，說是火影迷一張口就暗黑卡凱西。遊戲玩家回響很差，後來一位策劃說這是他們的失誤，以後只請深度遊戲玩家，結果惹怒飯圈，飯圈遊戲圈開噴，當年口誤台獨被挖出來，造謠啥呀，汪東城承認是口誤」。

(中時電子報)