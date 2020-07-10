陳昊森、朱軒洋、曾敬驊、范少勳。（粘耿豪攝）

最佳女配角入圍丁寧、詹宛儒、姚以緹。（粘耿豪攝）

入圍最佳男配角游安順、朱軒洋、段鈞豪受訪。（讀者提供）

台北電影獎10日舉行入圍酒會，準影帝、準影后等各入圍劇組均出席，其中范少勳、曾敬驊去年2人在金馬獎爭最佳新演員獎，最後由前者搶下該獎，這次再度碰頭奪影帝寶座，范少勳笑稱感覺「很熟悉」，曾敬驊則相當淡定，他們2人不約而同都謙虛表示最希望莫子儀拿獎，光是看《親愛的房客》的預告就被演技震懾。

「國民學姊」王淨在頒獎前現身，整個人瘦了一圈，她為了新劇瘦身，希望符合角色「弱女子」的感覺，不過她俏皮地說：「剛剛趁烈姐（李烈）不在的時候，已經偷吃了2口佛跳牆。」而《迷走廣州》的張雅玲則說：「我從台中一路拜到台北，有到霞海城隍廟特別拜一下，也有去白沙屯媽祖求平安」，問起哪間廟最準，她則妙回：「心誠則靈。」

入圍最佳男配角和最佳新人2項大獎的朱軒洋，則糗把游安順入圍片《第一鮪》及紀錄片《男人與他們的海》搞混，恍然大悟的慌張模樣逗笑大家。游安順開玩笑更雙關片名，笑著說道：「你這樣我會把你的名字『刻在我心底』。」成功化解現場小尷尬。游安順與同樣入圍男配角的段鈞豪，都是導演侯孝賢的團隊班底，2人久久沒見，已約好續攤小酌，大聊爸爸經。游安順更是妙語對著朱軒洋、段鈞豪說：「希望到時候孩子年紀像你那麼大的時候，還有機會跟你們打『下半場』！」

入圍最佳女配角的丁寧、姚以緹則面對隔天的頒獎相當平常心，不過第一次入圍的詹宛儒則緊張發抖到不行，丁寧笑稱：「好像經歷過金馬獎的那一戰後，我覺得接下來參與活動就很放鬆，尤其來到台北電影節，就像來參加喜宴的感覺，很多人感覺很久沒見了！」台北電影獎頒獎典禮11日晚間7點登場。

(中時 )