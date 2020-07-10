Zephyr Aerospace - Double Decker Airline Seating(影片源自Youtube)

相較於商務艙、頭等艙，飛機裡的經濟艙座位相對小，如果是短程飛行還算舒適，若是長途飛行，對許多人來說可是相當折騰，為了改善經濟艙座位舒適度，國際設計公司Zephyr Aerospace推出「上下鋪座艙」，讓經濟艙的旅客也可以躺下來休息。

經濟艙也可以躺著睡(圖片取自/Zephyr Seat FB)

這款「上下鋪座艙」（Zephyr Seat），上下分層的設計，不僅提高旅客的隱私，巧妙結合座椅跟床舖，旅客全程都可以伸展雙腳，就像擁有一個自己的小房間一樣，想躺下時，只要將座椅下方的摺疊坐墊展開，就會變成床舖，增加了飛行旅程的舒適度。

至於上舖的乘客該怎麼上去呢？原來設座椅旁邊有隱藏式的梯子，需要梯子時，可以把它拉出來使用，而且不會占用到公共空間，更不會影響空服員送餐等服務；座椅採用輕質複合材料，堅固耐用、價格便宜，座椅形式甚至可以增加至少20 %旅客，因此不影響航空公司利潤。

Zephyr Aerospace在網站上表示，1970年開始，大部分航空公司都沒有更改其座位，多達99%的經濟艙座位都是「固定且直立式」，讓人無法入睡，這種座椅迫使人們長時間呈現不自然的姿勢，有害健康；設計師傑佛瑞（Jeffrey O'Neill）則說，「或許我搭乘的航空已經是全球評分最高的，他們提供很棒的服務及飛機餐，可是我睡不著」。

(中時電子報)