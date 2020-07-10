挺韓粉專貼文。(取自臉書)

近日，高雄市長補選選戰日趨激烈，藍綠不斷隔空交火，綠營稱藍營參選人李眉蓁是「韓國瑜2.0」，使已經淡出政壇的前市長韓國瑜再度被捲入選戰討論中。對此，有挺韓粉專表示，沒有人會變成「韓國瑜2.0」，因為他無可取代。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》表示，韓國瑜已經離開高雄市政府將近一個月，且明明這場的候選人並沒有韓國瑜，但是每個候選人每天都在談論韓國瑜，談論誰是「韓國瑜2.0」。

該粉專指出，「沒有人能夠取代韓國瑜，沒有人可以成為韓國瑜2.0！」並請綠營用自己的政見跟理念去說服民眾，不要一直拿韓國瑜來做為要別人投票給你的理由，不是討厭韓國瑜就應該喜歡陳其邁。

該粉專也呼籲，韓國瑜已經被攻擊了2年，希望大家讓他好好休息，並質疑台灣現在的政治氛圍，「什麼時候開始，是非對錯已經不是最重要的事，無所不用其極的追殺政敵，才是台灣最有價值的事？」在我們心中，沒有人會變成韓國瑜2.0，同時也衷心希望除了綠營，國民黨也不要用這樣的形容詞，因為他是無可取代的！

網友們留言表示，「謝謝編編，韓國瑜無可取代。不要再消費韓國瑜這三個字」、「我常常覺得它們才是真韓粉，每天念念不忘。就像愛不到韓國瑜，見笑轉生氣的恐怖情人」、「世上唯一，絕無僅有唯一」。

(中時電子報)